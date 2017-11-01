23:48 01 ноября 2017 0

Система «вторичных санкций», ранее работавшая только в случаях с КНДР и Ираном, теперь будет действовать и в отношении России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Минфин США разъяснил свою позицию по поводу закона о новых санкциях в отношении российских граждан и компаний. Против неамериканских лиц, сотрудничающих с запрещенными в США российскими секторами экономики, конкретными проектами или физлицами уже действует целый пакет так называемых «вторичных санкций».

Разъяснения были опубликованы Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Ранее вторичные санкции обычно применялись против тех, кто сотрудничает с Ираном или Северной Кореей. Что касается России, то обязанность неукоснительного соблюдения санкционной программы лежала лишь на американских гражданах. Теперь любые неамериканские компании и граждане также попадут под санкции в США, если они будут продолжать сотрудничество с теми российскими гражданами и предприятиями, которые находятся в американских санкционных списках, сообщает РБК.

Как ранее писало «URA.RU», 31 октября Минфин США снова расширил экономические санкции, запретив американским гражданам и организациям взаимодействовать с Россией в области глубоководной разведки, добычи нефти на шельфе и в Арктике, а также в проектах, связанных со сланцевым газом. Позже в Госдепе пояснили, что для оказания давления на Россию США намерены привлечь и своих союзников.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истинные цели американских санкций. По его мнению, американские власти пытаются заставить Европу повысить расходы на оборону, а также продвигают свои экономические и энергетические интересы на европейском рынке.