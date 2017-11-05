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05 ноября 2017
18:11  05 ноября 2017 0

В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированный автомобиль с химвеществами

США, комета,метеор,сирия, Сирия, Дамаск, мусульманка, городской пейзаж
После теракта в Дейр-эз-Зоре нашли еще одну заминированную машинуФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийские военные нашли на территории Дейр-эз-Зора машину со взрывчаткой. Также в транспортном средстве был боеприпас с химическими веществами.

Маркировка на нем указывала на то, что химические элементы можно применять только в лабораториях, передает РИА «Новости». Уточняется, что в этом же квартале были обнаружены два склада с оружием и боеприпасами. При этом несколько винтовок были заминированы так, что заряд детонировал при нажатии курка.

Как писало «URA.RU» ранее, в ночь на 5 ноября смертник устроил теракт в крупнейшем центре скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора, в районе между Конико и Джафра. В результате подрыва заминированной машины погибло более 100 человек. В основном жертвы — женщины и дети. При этом в пятницу, 3 ноября, сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Юрий Викторов
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