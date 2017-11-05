В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированный автомобиль с химвеществами

Сирийские военные нашли на территории Дейр-эз-Зора машину со взрывчаткой. Также в транспортном средстве был боеприпас с химическими веществами.
Маркировка на нем указывала на то, что химические элементы можно применять только в лабораториях, передает РИА «Новости». Уточняется, что в этом же квартале были обнаружены два склада с оружием и боеприпасами. При этом несколько винтовок были заминированы так, что заряд детонировал при нажатии курка.
Как писало «URA.RU» ранее, в ночь на 5 ноября смертник устроил теракт в крупнейшем центре скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора, в районе между Конико и Джафра. В результате подрыва заминированной машины погибло более 100 человек. В основном жертвы — женщины и дети. При этом в пятницу, 3 ноября, сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.