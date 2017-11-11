10:08 11 ноября 2017 1

Яна Лантратова приезжала в Екатеринбург с проверками Фото: Владимир Жабриков

У президента России Владимира Путина может появиться новый советник, отвечающий за вопросы развития семьи, материнства и детства. В качестве кандидата на этот пост называется 28-летняя руководительница «Союза добровольцев России» Яна Лантратова.

Сейчас Лантратова занимается курированием общественных проектов в Администрации президента. Ранее Лантратова стояла у истоков Родительского Всероссийского сопротивления, общественной организацией известной своей борьбой с половым просвещением школьников, сообщает телеграм-канал «Методичка».

Прошлой осенью Лантратова приезжала в Екатеринбурге для проверки законности ведения избирательной кампании, а также для решения проблемы с бунтующими выпускниками спецшколы в Рефтинском.