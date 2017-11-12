В Финляндии у россиянки отобрали дочь за «шлепок футболкой»

10:50 12 ноября 2017 0

Ребенка передали в приемную семью Фото: depositphotos.com © URA.RU

Социальная служба Финляндии отобрала дочь у гражданки РФ Елены Смоленчук 12-летнюю дочь и передала ее в приемную семью, сообщают РИА Новости со ссылкой на правозащитника Йохана Бекмана.

Россиянка живет в Финляндии с мужем-финном в городе Рякюля, у них две дочери- 9 и 12 лет. Их старшую дочь в конце сентября изъяли без ведома родителей из школы и передали в приемную семью. Причиной послужило то, что мама якобы «шлепнула футболкой» ребенка, говорится в сообщении финского правозащитника. Женщина, по словам Бекмана, уже обратилась за помощью к российским властям.

Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами происходят регулярно. В 2015 году от действий финских органов опеки пострадали более 50 российских матерей, сообщал, будучи тогда детским омбудсменом, Павел Астахов. Сейчас их число возросло. Между тем сами соцслужбы заявляют, что «не изымают детей по национальному признаку и без причины».