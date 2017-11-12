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12 ноября 2017
11 ноября 2017
10:50  12 ноября 2017 0

В Финляндии у россиянки отобрали дочь за «шлепок футболкой»

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , мальчик в окне, рука на стекле, ребенок на подоконнике
Ребенка передали в приемную семьюФото: depositphotos.com © URA.RU

Социальная служба Финляндии отобрала дочь у гражданки РФ Елены Смоленчук 12-летнюю дочь и передала ее в приемную семью, сообщают РИА Новости со ссылкой на правозащитника Йохана Бекмана.

Россиянка живет в Финляндии с мужем-финном в городе Рякюля, у них две дочери- 9 и 12 лет. Их старшую дочь в конце сентября изъяли без ведома родителей из школы и передали в приемную семью. Причиной послужило то, что мама якобы «шлепнула футболкой» ребенка, говорится в сообщении финского правозащитника. Женщина, по словам Бекмана, уже обратилась за помощью к российским властям.

Случаи изъятия детей у россиян финскими соцслужбами происходят регулярно. В 2015 году от действий финских органов опеки пострадали более 50 российских матерей, сообщал, будучи тогда детским омбудсменом, Павел Астахов. Сейчас их число возросло. Между тем сами соцслужбы заявляют, что «не изымают детей по национальному признаку и без причины».

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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