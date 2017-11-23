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23 ноября 2017
22:39  23 ноября 2017 0

Региональные власти выполнили меньше половины наказов ОНФ

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, логотип, онф, правда и справедливость
Активисты подводят итоги года в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во всех 85 регионах России состоялись итоговые конференции региональных отделений Общероссийского народного фронта. Их результаты «фронтовки» обсудили в центральном штабе в Москве, сделав вывод, что власти не всегда исполняют наказы движения.

Так, в 2016 году руководству субъектов Федерации направили 1883 предложения, из которых на данный момент выполнено только 45%.

В среднем, по словам главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова, в регионах выполнили чуть более половины наказов. Еще 26% находятся в работе, по 23% не ведется работа вообще. Также руководство ОНФ проанализировало работу регионов, выявив среди них аутсайдеров, которые не смогли выполнить и пятой части всех предложений. Это Магаданская, Новгородская, Курская, Владимирская, Ивановская области, республики Карелия, Ингушетия, Забайкальский край и город Севастополь.

Есть и субъекты-лидеры, которые выполнили более 80% общественных предложений: Санкт-Петербург, Тульская, Амурская, Ленинградская, Костромская, Томская области, республики Татарстан, Адыгея, Чечня, а также Краснодарский край.

Отметим, что в 2017 году в ряды ОНФ вступил 451 человек, более половины из них — представители молодежи. Именно молодые люди составят большинство на «Форуме Действий», который пройдет в Москве 18 и 19 декабря. Это мероприятие станет самым масштабным за всю историю ОНФ.

Лев Истомин
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