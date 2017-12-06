В Челябинске начали монтировать главный ледовый городок — на площади Революции. Его особенностью станут сразу четыре горки, которые в этом году в целях безопасности будут прямыми, без извилин, сообщил «URA.RU» на презентации объекта начальник управления культуры мэрии Дмитрий Назаров.
Открытие городка планируется ориентировочно на 25 декабря. Если позволит погода, работать он будет до конца февраля.
Сейчас на площадь Революции свозят лед с Шерешевского водохранилища. Он более чистый и с голубоватым отливом, в отличие от льда с карьеров, который иногда использовался в прежние годы. По словам чиновника, на Шершнях намерз уже 21 сантиметр льда. Этого достаточно для начала строительства городка.
Сам городок довольно простой. Кроме четырех горок, в нем будут установлены несколько скульптур и небольшой лабиринт. Его главная тема — хоккей.