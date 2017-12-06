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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:39  06 декабря 2017 0

Опубликована запись первого полета новейшего российского истребителя СУ-57. ВИДЕО

Самолет получил сверхмощные двигателиФото: wikimedia.org

Новейший российский истребитель пятого поколения СУ-57 выполнил первый полет, испытав двигатель второго этапа разработки. Видео испытаний попало в Сеть.

Испытательный полет новейшего российского истребителя продлился 17 минут, проводил его Герой России, шеф-пилот компании «Сухой» Сергей Богдан, сообщает Nation News. Основной целью полета было испытание двигателей второго этапа — новой разработки отечественных авиаконструктов, позволяющей сделать самолет более быстрым и эффективным.

В сообщении пресс-службы Минпромторга РФ отмечается, что эти двигатели — совершенно новая разработка, демонстрирующая успехи отечественной промышленности. «Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели», — цитирует министра промышленности Дениса Мантурова телеканал 360.

Игорь Чукреев
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