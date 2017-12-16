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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:00  16 декабря 2017 0

Советник Путина рассказал талантливым россиянам, каким должен быть настоящий лидер

Полуфинал проекта
России нужны лидеры с высокой культурой, уверен советник президентаФото: Анна Майорова © URA.RU

Советник президента РФ Владимир Толстой рассказал полуфиналистам всероссийского конкурса «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу в Самаре о том, каким должен быть настоящий лидер.

«Многие думают, что достаточно проявить лидерские способности, психологическую устойчивость. Но этого недостаточно. Сегодняшний век, сегодняшний мир требуют очень высококультурных управленцев, людей очень широких взглядов», — произнес Толстой во время дискуссии о портрете современного лидера.

По словам врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова острая потребность в таких людях есть уже сейчас.

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«Сегодня на региональном уровне нам не хватает людей, как и в любой сфере, нам нужны лидеры, и, конечно, я рад тому, что конкурс „Лидеры России“ открывает и для меня новые лица и новые имена. Лично для меня большое подспорье, что конкурс „Лидеры России“ проходит именно в это время, он помог мне выявить лидеров, которые сегодня в зале и успешно реализовывают проекты на территории региона», — отметил глава региона.

Одновременно с полуфиналом конкурса в Самаре пройдет полуфинал в Нижнем Новгороде, в котором примут участие 29 пермяков. Талантливые управленцы будут бороться за попадание во всероссийский финал «Лидеров России». Три сотни финалистов получат по миллионном гранту на образование, а сотню лучших будут обучать ведущие политики и бизнесмены страны.

Конкурс «Лидеры России» организован по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». Принять участие в нем мог любой желающий. Всего в этом году свои силы попробовало свыше 200 тысяч человек.

Данил Бардин
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