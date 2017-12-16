Топ-менеджер «ТАСС» позавидовал пермякам и другим участникам конкурса «Лидеры России»

17:28 16 декабря 2017 0

Конкурс готовит профессиональных управленцев для страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман заявил, что завидует участникам полфинала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу.

«Примите мое чувство зависти к вам. Потому что те люди, которых вы получите в качестве наставников, уж поверьте, будут вам очень полезны. Я принадлежу к поколению людей, которые, к сожалению, не могли войти в состав кадрового резерва президента, тогда это называлось кадровый резерв ЦК КПСС. И даже находясь в нем, тогда невозможно было представить себе, чтобы нашими наставниками были руководители советских железных дорог, судостроения», — рассказал Гусман, выступая перед участниками на церемонии открытия полуфинала.

Полуфинал конкурса проходит одновременно в Нижнем Новгороде и Самаре. Среди участников около 300 человек, среди них 29 представляют Пермский край.

«Хочу вас заверить, что все руководители регионов очень четко сфокусированы и сориентированы на вас. Изучаются ваши анкеты, ваши биографии, изучаются результаты тестирования, потому что даже те, кто не попадут в финал, точно будут находиться в зоне внимания и аппарата полномочного представителя, и руководителей регионов, и руководителей федеральных органов власти. Потому что это люди, которые прошли определенные операции, доказали свои профессиональные компетенции и показали, что они состоялись на одном уровне управления и способны реализовать себя на следующем. Мы будем продолжать вами заниматься, и проигравших тут точно не будет. Мы каждому постараемся найти достойное применение, конечно, в соответствии с вашими знаниями и способностями», — сообщил участникам полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Оценка участников полуфинала будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Даже те, кто не попадет в финал получат полезный опыт и связи.

«Слежу внимательно за всеми этапами, за вашими анкетами, будем общаться со многими, кто не прошел в полуфинал. Если кто-то не пройдет дальше, ни в коем случае не расстраивайтесь, вы уже, безусловно, победители. То, что вы участвуете в этом конкурсе, это уже для вас урок лидерства, вы уже многому научились. А тем счастливчикам, которые выйдут в финал и попадут в программу подготовки кадрового резерва, хочу сказать: это действительно то, что поменяет и вас самих и ваше отношение к жизни», — заметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

В финал конкурса попадут 300 человек со всей страны, которых отберут по итогам полуфиналов в округах. Все финалисты получат по миллиону рублей на образование. А сотня победителей в 2018 году получит персональные консультации наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.

Конкурс «Лидеры России» организован по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». Принять участие в нем мог любой желающий.