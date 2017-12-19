{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
16:44  19 декабря 2017 1

Челябинского депутата-строителя, арестованного после звонка Путина, коллеги решили взять на поруки

Городская дума. Челябинск., пязок андрей
В гордуме Челябинска думают, как помочь Андрею ПязокуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина
все новости сюжета

В городской думе Челябинска идут консультации на тему возможной поддержки депутата, собственника фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока. Обсуждается подача ходатайства в суды и правоохранительные органы для изменения меры пресечения бизнесмену, арестованному по обвинению в хищении средств дольщиков.

Эту информацию «URA.RU» подтвердил председатель комиссии по бюджету и налогам гордумы Дмитрий Довженко. «Многие депутаты сходятся во мнении, что содержание Андрея Пязока под стражей не решит проблем дольщиков, — пояснил депутат. — Ему надо дать возможность заниматься достройкой микрорайона. Пока идут консультации на тему того, в каком виде может быть подано такое ходатайство». Ранее Дмитрий Довженко высказал такое же мнение на заседании «Сигарного клуба», где обсуждались проблемы дольщиков Челябинска.

Готов поддержать ходатайство об изменении меры пресечения Пязоку и депутат гордумы Константин Нациевский. «Арест Пязока это следствие жесткого контроля над долевым строительством со стороны властей и правоохранительных органов, — заявил „URA.RU“ Нациевский. — Но Андрей Пязок должен сам исправлять свои ошибки. У него все связи с контрагентами, а как он будет это делать из СИЗО? Пусть работает на свободе, под тем же контролем. К тому же паспортов у него нет, никуда не скроется».

Между тем симпатии большинства дольщиков «Речелстроя», не получивших квартир в микрорайоне «Чурилово Lake City», не на стороне Пязока. На странице «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» во «ВКонтакте» под новостями, где обсуждается арест бизнесмена, в основном нелицеприятные комментарии. Особый гнев участников группы вызвали слова Пязока на заседании суда, где избиралась мера пресечения. Депутат заявил, что средства дольщиков похитили его бывшие подчиненные, в фирме все уволились, а его арест приведет «к необратимым последствиям» на ряде предприятий.

«Куда смотрел раньше, если все поувольнялись? Не надо было с народа деньги собирать и начинать это дело. Мне, кажется, он зажрался и его мозг не воспринимает ситуацию», «Что, значит, могут быть необратимые последствия. По-моему с ним было все плохо… А тут он видите ли Решало всех проблем… Его нельзя заключать… Бесит», «Пусть правительство ему сделку предложит. Он находит украденные деньги и возвращает в стройку, а его выпускают», «Понемногу возвращается вера в справедливость…», — пишут дольщики. В Кургане, где также есть проблемы у дольщиков «Речелстроя», арест Пязока считают «показухой».

Между тем Челябинский арбитражный суд принял к производству иск от ООО «Концепт строй», подавшего на банкротство «Речелстроя». «Концепт строй» еще в октябре 2017 года выиграл у фирмы Пязока иск о взыскании 47 млн рублей. А так как эту сумму получить не может, требует признать «Речелстрой» банкротом. «Концепт строй» аффилирован с «Западным лучом», строительной компанией, которая будет достраивать микрорайон по договоренности с областными властями. Основной собственник «Западного луча» — бизнесмен Сергей Вайнштейн.

В Челябинский областной суд апелляция на арест Пязока еще не поступало. Как сообщил «URA.RU» адвокат бизнесмена Дмитрий Медведев, это произойдет в самое ближайшее время. Проблемы «Речелстроя» вышли на федеральный уровень после того, как одной из дольщиц позвонил президент РФ Владимир Путин. 12 декабря Андрей Пязок был задержан сотрудниками ФСБ.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров