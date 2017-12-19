16:44 19 декабря 2017 1

В гордуме Челябинска думают, как помочь Андрею Пязоку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городской думе Челябинска идут консультации на тему возможной поддержки депутата, собственника фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока. Обсуждается подача ходатайства в суды и правоохранительные органы для изменения меры пресечения бизнесмену, арестованному по обвинению в хищении средств дольщиков.

Эту информацию «URA.RU» подтвердил председатель комиссии по бюджету и налогам гордумы Дмитрий Довженко. «Многие депутаты сходятся во мнении, что содержание Андрея Пязока под стражей не решит проблем дольщиков, — пояснил депутат. — Ему надо дать возможность заниматься достройкой микрорайона. Пока идут консультации на тему того, в каком виде может быть подано такое ходатайство». Ранее Дмитрий Довженко высказал такое же мнение на заседании «Сигарного клуба», где обсуждались проблемы дольщиков Челябинска.

Готов поддержать ходатайство об изменении меры пресечения Пязоку и депутат гордумы Константин Нациевский. «Арест Пязока это следствие жесткого контроля над долевым строительством со стороны властей и правоохранительных органов, — заявил „URA.RU“ Нациевский. — Но Андрей Пязок должен сам исправлять свои ошибки. У него все связи с контрагентами, а как он будет это делать из СИЗО? Пусть работает на свободе, под тем же контролем. К тому же паспортов у него нет, никуда не скроется».

Между тем симпатии большинства дольщиков «Речелстроя», не получивших квартир в микрорайоне «Чурилово Lake City», не на стороне Пязока. На странице «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» во «ВКонтакте» под новостями, где обсуждается арест бизнесмена, в основном нелицеприятные комментарии. Особый гнев участников группы вызвали слова Пязока на заседании суда, где избиралась мера пресечения. Депутат заявил, что средства дольщиков похитили его бывшие подчиненные, в фирме все уволились, а его арест приведет «к необратимым последствиям» на ряде предприятий.

«Куда смотрел раньше, если все поувольнялись? Не надо было с народа деньги собирать и начинать это дело. Мне, кажется, он зажрался и его мозг не воспринимает ситуацию», «Что, значит, могут быть необратимые последствия. По-моему с ним было все плохо… А тут он видите ли Решало всех проблем… Его нельзя заключать… Бесит», «Пусть правительство ему сделку предложит. Он находит украденные деньги и возвращает в стройку, а его выпускают», «Понемногу возвращается вера в справедливость…», — пишут дольщики. В Кургане, где также есть проблемы у дольщиков «Речелстроя», арест Пязока считают «показухой».

Между тем Челябинский арбитражный суд принял к производству иск от ООО «Концепт строй», подавшего на банкротство «Речелстроя». «Концепт строй» еще в октябре 2017 года выиграл у фирмы Пязока иск о взыскании 47 млн рублей. А так как эту сумму получить не может, требует признать «Речелстрой» банкротом. «Концепт строй» аффилирован с «Западным лучом», строительной компанией, которая будет достраивать микрорайон по договоренности с областными властями. Основной собственник «Западного луча» — бизнесмен Сергей Вайнштейн.

В Челябинский областной суд апелляция на арест Пязока еще не поступало. Как сообщил «URA.RU» адвокат бизнесмена Дмитрий Медведев, это произойдет в самое ближайшее время. Проблемы «Речелстроя» вышли на федеральный уровень после того, как одной из дольщиц позвонил президент РФ Владимир Путин. 12 декабря Андрей Пязок был задержан сотрудниками ФСБ.