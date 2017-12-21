Общественники обвинили власти Волгограда в неэффективной трате миллиардов

05:29 21 декабря 2017 0

Активистов не устраивает, что дорожники укладывали асфальт сразу после дождя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Волгоградский куратор федерального проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Армен Оганесян обвинил региональные власти в неэффективной трате бюджетных денег на строительство и ремонт дорог. Такое заявление он сделал по итогам рабочего визита министра транспорта Максима Соколова.

По словам последнего, Волгоградская область стала единственным в России регионом, который за один год в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ликвидировал 100% очагов аварийности на трассах. Всего их было около 80.

За последние несколько лет, как отмечает «Ридус», получил на восстановление трасс больше 38 миллиардов рублей, и за эти деньги, как рассказал агентству Оганесян, качество работы могло бы быть намного выше.

«Я не считаю ситуацию на дорогах Волгограда прекрасной, как отчитались власти. Есть очень много проблем, связанные с качеством уложенного асфальтобетонного покрытия. Да, многие очаги аварийные были ликвидированы, мы признательны, но как это сделано оставляет много вопросов. Ни в одной нормальной стране не укладывают асфальт в дождь. В Волгограде — это как Отче наш. Перед приездом Соколова был дождь и туман. И в этот самый дождь обустраивали дорогу на шоссе Авиаторов», — приводит «Ридус» слова активиста. При должном подходе, по его словам, на выделенные деньги можно было построить дороги, которые продержались «хотя бы лет пять». Эти же якобы простоят от силы три.