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21 декабря 2017
20 декабря 2017
05:29  21 декабря 2017 0

Общественники обвинили власти Волгограда в неэффективной трате миллиардов

Разбитая дорога по улице Станционная в Кургане., разбитая дорога, улица станционная, ямы в асфальте
Активистов не устраивает, что дорожники укладывали асфальт сразу после дождяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Волгоградский куратор федерального проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Армен Оганесян обвинил региональные власти в неэффективной трате бюджетных денег на строительство и ремонт дорог. Такое заявление он сделал по итогам рабочего визита министра транспорта Максима Соколова.

По словам последнего, Волгоградская область стала единственным в России регионом, который за один год в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ликвидировал 100% очагов аварийности на трассах. Всего их было около 80.

За последние несколько лет, как отмечает «Ридус», получил на восстановление трасс больше 38 миллиардов рублей, и за эти деньги, как рассказал агентству Оганесян, качество работы могло бы быть намного выше.

«Я не считаю ситуацию на дорогах Волгограда прекрасной, как отчитались власти. Есть очень много проблем, связанные с качеством уложенного асфальтобетонного покрытия. Да, многие очаги аварийные были ликвидированы, мы признательны, но как это сделано оставляет много вопросов. Ни в одной нормальной стране не укладывают асфальт в дождь. В Волгограде — это как Отче наш. Перед приездом Соколова был дождь и туман. И в этот самый дождь обустраивали дорогу на шоссе Авиаторов», — приводит «Ридус» слова активиста. При должном подходе, по его словам, на выделенные деньги можно было построить дороги, которые продержались «хотя бы лет пять». Эти же якобы простоят от силы три.

Сергей Демин
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