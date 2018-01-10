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10 января 2018
Главные новости Москвы
13:39  10 января 2018 1

Суд выложил в Сеть персональные данные журналиста, который жаловался на ФСБ

Тактико-специальное учение
В результате «технического сбоя» домашний адрес выступавшего против спецслужб был опубликован на сайтеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Домашний адрес журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева был опубликован вместе с материалами его искового заявления к ФСБ об оспаривании правомерности доступа российских спецслужб к личной переписке в мессенджерах. В Мещанском суде заявили, что причиной был «технический сбой».

По словам Александра Плющева, ему вместе с юристами удалось выяснить, что на сайте суда регулярно публиковались персональные данные и других заявителей. Более того, там даже не знали, что этого нельзя делать. «Когда парни из „Агоры“ позвонили в суд и попросили мой адрес убрать, там поначалу удивились и сказали, что ничего не нарушено, у них всегда публикуется адрес заявителя. Тут настал черед удивляться нам, потому что уж от суда… такого откровенного нарушения закона и такого открытого признания свой собственной юридической безграмотности мы совсем не ожидали. Юристы стали готовить жалобы и вдруг выяснили, что представитель суда говорил нам чистую правду. В решениях по некоторым делам на сайте Мещанского суда мы обнаружили… адреса заявителей», — пишет журналист в своем телеграм-канале.

В квалификационной коллегии судей Москвы Плющеву сообщили, что персональные данные попали на сайт в результате «технической ошибки» и уже удалены. При этом, как подчеркивает журналист, никаких извинений ему не принесли. «Мои личные данные действительно с сайта убрали. А вот других истцов — так себе и висят. Интересно, этим людям в принципе бывает за себя стыдно?» — недоумевает сотрудник радиостанции.

Иск к ФСБ Плющев подавал в октябре прошлого года. Суд заявление отклонил, посчитав, что право спецслужб на изучение чье-либо личной переписки не затрагивает ничьих личных интересов.

Виктор Жуков
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