Зюганов вызвал Путина на дебаты с Грудининым

20:16 16 января 2018 4

Зюганов считает, что скандал вокруг счетов Грудинина инициирован Кремлем Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Владимир Путин должен выйти на дебаты с кандидатом от КПРФ предпринимателем Павлом Грудинином. Об этом на большой пресс-конференции заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Президент говорил о том, что очень важно, чтобы на выборы вышли кандидаты с созидательной программой. Мы ее выдвинули, мы выдвинули талантливого кандидата. Мы настаиваем на публичных дебатах с основным кандидатом — президентом Путиным», — заявил лидер КПРФ.

По его словам, в последние недели власть почувствовала слабину и через СМИ на кандидата от КПРФ начала литься грязь на федеральном ТВ. «Они почувствовали слабину. Программы нет, сильной команды нет, успехов правительства нет, нищее население налицо», — заявил Зюганов.

На пресс-конференции КПРФ представила программу своего кандидата «20 шагов Павла Грудинина». По утверждению коммунистов, она позволит принести стране доходы в 25 трлн рублей. «По нашей программе предприниматели смогут жить спокойно. Не меньше 7% бюджета будет выделяться на здравоохранение, образование и науку. Ипотека не будет превышать 3%. Финансовые организации перестанут носить ростовщический характер и начнут инвестировать в нашу страну. Это программа тех, кто не хочет, чтобы в России жило 22 миллиона за чертой бедности», — представил кандидат от КПРФ основные тезисы.

Ранее «URA.RU» сообщало об иностранных счетах кандидата КПРФ, которые ему срочно пришлось закрывать перед регистрацией в ЦИК. Грудинин объяснил их наличие необходимостью лечить родственников за границей.