{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
20:16  16 января 2018 4

Зюганов вызвал Путина на дебаты с Грудининым

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, грудинин павел, зюганов геннадий, болдырев юрий
Зюганов считает, что скандал вокруг счетов Грудинина инициирован КремлемФото: Антон Белицкий © URA.RU

Владимир Путин должен выйти на дебаты с кандидатом от КПРФ предпринимателем Павлом Грудинином. Об этом на большой пресс-конференции заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Президент говорил о том, что очень важно, чтобы на выборы вышли кандидаты с созидательной программой. Мы ее выдвинули, мы выдвинули талантливого кандидата. Мы настаиваем на публичных дебатах с основным кандидатом — президентом Путиным», — заявил лидер КПРФ.

По его словам, в последние недели власть почувствовала слабину и через СМИ на кандидата от КПРФ начала литься грязь на федеральном ТВ. «Они почувствовали слабину. Программы нет, сильной команды нет, успехов правительства нет, нищее население налицо», — заявил Зюганов.

На пресс-конференции КПРФ представила программу своего кандидата «20 шагов Павла Грудинина». По утверждению коммунистов, она позволит принести стране доходы в 25 трлн рублей. «По нашей программе предприниматели смогут жить спокойно. Не меньше 7% бюджета будет выделяться на здравоохранение, образование и науку. Ипотека не будет превышать 3%. Финансовые организации перестанут носить ростовщический характер и начнут инвестировать в нашу страну. Это программа тех, кто не хочет, чтобы в России жило 22 миллиона за чертой бедности», — представил кандидат от КПРФ основные тезисы.

Ранее «URA.RU» сообщало об иностранных счетах кандидата КПРФ, которые ему срочно пришлось закрывать перед регистрацией в ЦИК. Грудинин объяснил их наличие необходимостью лечить родственников за границей.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров