Бывшая теща рассказала, как Джигурда «выпотрошил» Анисину

Мать предыдущей жены Никиты Джигурды высказалась о его жизни с другой супругой — Мариной Анисиной. Она также рассказала, почему актер ушел от ее дочери к фигуристке.
«У него нервное состояние совершенно другое, чем у нас. И со временем мы просто устали. Этот человек — большая нагрузка, да еще время от времени уходит в параллельную реальность. Это сродни шизофрении. Его пожалеть надо», — цитирует Гелену Эдмундовну портал «Дни.ру». Она также рассказала, что Джигурда познакомился с Анисиной, когда его жена была беременна вторым ребенком.
«Когда он шел к Анисиной первый раз, я его провожала, распечатала ему новые трусы», — бывшая теща подчеркнула, что у нее были доверительные отношения с артистом. По ее мнению, Джигурда в итоге «„выпотрошил“ и выбросил» Марину Анисину.
В конце 2016 года Никита Джигурда и Марина Анисина оформили развод. Позднее шоумен признался, что причиной стали наркотики, пишет «Национальная служба новостей».