{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
15:03  17 января 2018 3

Бывшая теща рассказала, как Джигурда «выпотрошил» Анисину

Джигурда Никита, джигурда никита
По словам бывшей тещи, Джигурда «время от времени уходит в параллельную реальность»Фото: Личная страница Никиты Джигурды в instagram

Мать предыдущей жены Никиты Джигурды высказалась о его жизни с другой супругой — Мариной Анисиной. Она также рассказала, почему актер ушел от ее дочери к фигуристке.

«У него нервное состояние совершенно другое, чем у нас. И со временем мы просто устали. Этот человек — большая нагрузка, да еще время от времени уходит в параллельную реальность. Это сродни шизофрении. Его пожалеть надо», — цитирует Гелену Эдмундовну портал «Дни.ру». Она также рассказала, что Джигурда познакомился с Анисиной, когда его жена была беременна вторым ребенком.

«Когда он шел к Анисиной первый раз, я его провожала, распечатала ему новые трусы», — бывшая теща подчеркнула, что у нее были доверительные отношения с артистом. По ее мнению, Джигурда в итоге «„выпотрошил“ и выбросил» Марину Анисину.

В конце 2016 года Никита Джигурда и Марина Анисина оформили развод. Позднее шоумен признался, что причиной стали наркотики, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров