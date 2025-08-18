В Польше снесли памятник в честь освобождения от фашистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник был впервые установлен в городе в 1955 году (архивное фото)
Памятник был впервые установлен в городе в 1955 году (архивное фото) Фото:

Власти города Плоты на северо-западе Польши демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию, который был установлен в честь освобождения города от фашистов. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале польского Института национальной памяти, который вел прямую трансляцию с места события.

«На видео видно, как скульптурное изображение двух солдат — красноармейца и польского — было повалено на землю экскаватором», — передает содержание трансляции ТАСС. Памятник, посвященный освобождению города от фашистов 5 марта 1945 года силами 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, был изначально возведен в 1955 году. В 1977 году на этом месте появился новый монумент, который простоял там до настоящего времени.

Ранее в МИД РФ рассказали, что в течение последнего года на территории Европы зафиксировано более ста случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Наиболее часто подобные инциденты происходили в Польше и Литве, которые заняли лидирующие позиции среди европейских государств по числу актов надругательства над мемориалами, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти города Плоты на северо-западе Польши демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию, который был установлен в честь освобождения города от фашистов. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале польского Института национальной памяти, который вел прямую трансляцию с места события. «На видео видно, как скульптурное изображение двух солдат — красноармейца и польского — было повалено на землю экскаватором», — передает содержание трансляции ТАСС. Памятник, посвященный освобождению города от фашистов 5 марта 1945 года силами 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, был изначально возведен в 1955 году. В 1977 году на этом месте появился новый монумент, который простоял там до настоящего времени. Ранее в МИД РФ рассказали, что в течение последнего года на территории Европы зафиксировано более ста случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Наиболее часто подобные инциденты происходили в Польше и Литве, которые заняли лидирующие позиции среди европейских государств по числу актов надругательства над мемориалами, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...