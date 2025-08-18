В Польше снесли памятник в честь освобождения от фашистов

Власти города Плоты на северо-западе Польши демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию, который был установлен в честь освобождения города от фашистов. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале польского Института национальной памяти, который вел прямую трансляцию с места события.
«На видео видно, как скульптурное изображение двух солдат — красноармейца и польского — было повалено на землю экскаватором», — передает содержание трансляции ТАСС. Памятник, посвященный освобождению города от фашистов 5 марта 1945 года силами 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, был изначально возведен в 1955 году. В 1977 году на этом месте появился новый монумент, который простоял там до настоящего времени.
Ранее в МИД РФ рассказали, что в течение последнего года на территории Европы зафиксировано более ста случаев вандализма в отношении памятников советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Наиболее часто подобные инциденты происходили в Польше и Литве, которые заняли лидирующие позиции среди европейских государств по числу актов надругательства над мемориалами, передает RT.
