Американская компания Apple будет бесплатно ремонтировать iPhone 7, если у смартфонов появляется постоянная ошибка «нет сети». Речь идет об устройствах, изготовленных в период с сентября 2016 года по февраль 2018: большинство из них были проданы в Китае, США, Японии и Гонконге.
Помимо этого, пользователи «яблочных» гаджетов, которые заплатили за устранение проблем с сетью, смогут связаться с представителями Apple и потребовать возмещения расходов на ремонт, передает «Федеральное агентство новостей». Сама компания также свяжется с владельцами неисправных iPhone 7, если клиенты не получат письмо до конца марта.
Кроме того, стало известно, почему резко снизились продажи новинки от компании Apple iPhone X. Эксперты полагают, что это связано с новостью об умышленном замедлении работы аккумуляторов на прежних устройствах, передает Nation News.
Напомним, Apple начал продажу восстановленных смартфонов iPhone 7 и 7 Plus, которые ранее использовались другими людьми. В компании уверяют, что проводят полную диагностику гаджетов, меняют аккумулятор, корпус, а также снабжают новыми аксессуарами.