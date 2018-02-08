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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:05  08 февраля 2018 6

Госдума отказалась оплачивать поездки депутату-единороссу на автомобиле премиум-класса

На поездки на Audi Q7 депутат Ильдар Бикбаев потратил в два раза больше положенногоФото: wikipedia.org

Комитет Госдумы по регламенту решил не возмещать депутату «Единой России» Ильдару Бикбаеву дополнительные расходы на транспортное обслуживание. Бикбаев потратил на свои поездки на Audi Q7 в два раза больше, чем предполагает установленный для чиновников лимит.

По установленным правилам, депутаты могут рассчитывать на возмещение им максимум 830 тысяч рублей, потраченных на использование служебного автомобиля. Ильдар Бикбаев, избранный по одномандатному округу в Башкирии, потратил в этих целях на 700 тысяч рублей больше, пишет «РБК». В конце декабря депутат направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором просил возместить ему эти деньги сверх лимита — «за счет перераспределения неизрасходованных денег, выделяемых на транспортное обслуживание другим депутатам Госдумы». Володин же отправил обращение в комитет по регламенту. Там рассказали, что подобных требований ранее никогда не получали. В итоге депутату в его просьбе было отказано.

Примечательно, что Бикбаев ездил на автомобиле премиум-класса Audi Q7. Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал, что в Башкирии такую затратную машину предоставляют всем депутатам и за пользование ей выставляют «сумасшедшие счета». Однако в пресс-службе Государственного комитета Башкирии по делам юстиции заявили, что депутат сам выбирает конкретный автомобиль при заключении договора аренды. Потраченные сверх положенного средства на автомобильные поездки депутат должен компенсировать самостоятельно.

Дарья Корчак
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