Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента большинством голосов поддержал предложение о полном поэтапном запрете импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза. Об этом стало известно из официальной трансляции заседания, опубликованной на сайте Европарламента.
«Европейский союз должен навсегда отказаться от российских энергоносителей и не допустить повторения прежней зависимости», — заявили на заседании члены комитета. Они указали, что постепенный отказ от российских энергоресурсов необходим для укрепления безопасности и стабильности энергоснабжения в регионе.
В рамках принятой резолюции отмечается, что запрет на заключение новых контрактов вступит в силу с января 2026 года. Краткосрочные соглашения разрешено исполнять до июня 2026 года, а долгосрочные — до конца 2026 года. Ожидается, что после согласования единых позиций в рамках трехсторонних переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, проект вынесут на пленарное голосование для окончательного утверждения.
В Москве неоднократно подчеркивали, что подобные меры приведут к росту цен на энергорынке Европы и усилят зависимость от альтернативных поставщиков. Российские официальные лица отмечали, что европейские государства, отказавшиеся от прямых контрактов с РФ, вынуждены приобретать энергоресурсы через посредников по более высокой цене.
