В Европе решились на полный отказ от нефти и газа из РФ

Европарламент проголосовал за полный отказ от российской нефти и газа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запрет вступил в силу в январе 2026 года
Запрет вступил в силу в январе 2026 года Фото:

Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента большинством голосов поддержал предложение о полном поэтапном запрете импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза. Об этом стало известно из официальной трансляции заседания, опубликованной на сайте Европарламента.

«Европейский союз должен навсегда отказаться от российских энергоносителей и не допустить повторения прежней зависимости», — заявили на заседании члены комитета. Они указали, что постепенный отказ от российских энергоресурсов необходим для укрепления безопасности и стабильности энергоснабжения в регионе.

В рамках принятой резолюции отмечается, что запрет на заключение новых контрактов вступит в силу с января 2026 года. Краткосрочные соглашения разрешено исполнять до июня 2026 года, а долгосрочные — до конца 2026 года. Ожидается, что после согласования единых позиций в рамках трехсторонних переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, проект вынесут на пленарное голосование для окончательного утверждения.

В Москве неоднократно подчеркивали, что подобные меры приведут к росту цен на энергорынке Европы и усилят зависимость от альтернативных поставщиков. Российские официальные лица отмечали, что европейские государства, отказавшиеся от прямых контрактов с РФ, вынуждены приобретать энергоресурсы через посредников по более высокой цене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента большинством голосов поддержал предложение о полном поэтапном запрете импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза. Об этом стало известно из официальной трансляции заседания, опубликованной на сайте Европарламента. «Европейский союз должен навсегда отказаться от российских энергоносителей и не допустить повторения прежней зависимости», — заявили на заседании члены комитета. Они указали, что постепенный отказ от российских энергоресурсов необходим для укрепления безопасности и стабильности энергоснабжения в регионе. В рамках принятой резолюции отмечается, что запрет на заключение новых контрактов вступит в силу с января 2026 года. Краткосрочные соглашения разрешено исполнять до июня 2026 года, а долгосрочные — до конца 2026 года. Ожидается, что после согласования единых позиций в рамках трехсторонних переговоров Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, проект вынесут на пленарное голосование для окончательного утверждения. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобные меры приведут к росту цен на энергорынке Европы и усилят зависимость от альтернативных поставщиков. Российские официальные лица отмечали, что европейские государства, отказавшиеся от прямых контрактов с РФ, вынуждены приобретать энергоресурсы через посредников по более высокой цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...