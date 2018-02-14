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14 февраля 2018
13 февраля 2018
00:58  14 февраля 2018 1

«Малазийские гомосеки отличаются от российских». Милонов рассказал, как вычислить гея по запаху

Открытая лицензия на 13.08.2015. Виталий Милонов., милонов виталий
Виталий Милонов не согласен с тем, что геи отличаются ухоженной бородойФото: Wikipedia

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал статью малайзийской газеты Sinar Harian о том, как вычислить представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по внешнему виду и поведению. В материале говорилось, что геи отличаются ухоженной бородой и склонностью к выбору брендовой одежды. С этим категорически не согласился российский политик, рассказав, по каким признакам можно вычислить представителя ЛГБТ-сообщества.

«Видимо, в Малайзии есть свои критерии, а малазийские гомосеки отличаются от российских. Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней. А так, конечно же, не всякая ухоженная борода является признаком такой ненормальности. Брендовая одежда тоже не признак», — заявил Милонов «Национальной службе новостей».

При этом парламентарий все же одобрил работу малазийских СМИ по выявлению геев, отметив, что в России тоже нужно создать аналогичную памятку и ограничить представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в передвижении.

«Главное, что люди не сидят, сложа руки. Они ищут и предупреждают „Осторожно, опасность!“. <…> Нам нужно тоже выработать свои критерии поиска таких избирателей Сатаны. И тоже вводить памятки и, естественно, ограничения на пребывание таких людей во многих местах. В детские сады не пускать, в школы, в педиатрические академии. Недавно были такие „молодожёны через одно место“, один из них был педиатром, а можно себе представить, что они могут сделать с маленькими детьми. Можно им работать приёмщиками стеклотары, макулатуры, но ни в коем случае не с детьми», — добавил депутат.

С ходу назвать критерии, которые помогут россиянину вычислить гея, Виталий Милонов не смог, отмечает издание, однако он поделился методом, которым пользуется сам: «Как правило, у нас это либералы, демократы. У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно».

В январе в России по ошибке был зарегистрирован первый в стране однополый брак. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, который и учится на педиатора, зарегистрировали брак в Копенгагене и подали документы в московский МФЦ, напоминает Nation News. Им поставили необходимые печати в паспорта, однако позже представители органов заявили, что это ошибка. Из-за давления им пришлось покинуть Россию.

Сергей Демин
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