Глава Минздрава назвала Мордовию флагманом российской фармацевтики

17:50 21 февраля 2018 1

В Мордовии будут выпускать сразу несколько отечественных антибиотиков официальный сайт правительства Мордовии

Глава Минздрава России Вероника Скворцова открыла в Саранске первое в России производство полного цикла новейших антибиотиков. В церемонии открытия приняли участие глава Республики Мордовия Владимир Волков и председатель Совета директоров ООО «УК «Промомед» Петр Белый.

Как сообщили в пресс-службе правительства Мордовии, АО «Биохимик» впервые в истории страны организовало производство антибиотиков от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов. Модернизированная инфраструктура предприятия всего за несколько месяцев позволит полностью насытить потребности российского рынка в антибиотике «Ванкомицин». Помимо этого, специалистами предприятия освоены технологии полного цикла производства еще трех антибиотиков — «Телаванцина», «Оритованцина» и «Рамопланина». Их промышленное производство начнется в 2018 году. До 2020 года АО «Биохимик» планирует выпустить более 20 видов как импортозамещающих, так и оригинальных антибактериальных препаратов.

«Я хочу искренне поздравить республику Мордовию с появлением такого флагманского корабля в фармацевтике — нашего отечественного, собственного, высокотехнологичного и задающего высокую планку качества для всего мира!» — сказала министр здравоохранения России.

Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что наибольший импульс проект по созданию в Саранске производства полного цикла новейших антибиотиков получил после встречи с президентом России Владимиром Путиным.