«Роснефть» заговорила стихами Ахматовой

На автозаправках «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» женщин с 8 Марта решили поздравить стихами Ахматовой. Посетительницам вручают поздравительные открытки. Кроме того, подготовлен сюрприз с участием российских актеров.
Как рассказали «URA.RU» в компании, стихи можно не только прочитать, но еще и послушать. Для этого надо по QR-коду с открытки перейти на специальный сайт, где произведения Ахматовой, ее поэмы и романсы на ее стихи исполняют актеры. Также «Роснефть» поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.
Как отмечают в «Роснефти», компания является сегодня одним из лидеров на российском рынке автомобильного топлива. Добиться этого позволяет масштабная система контроля качества — пробы из каждой выпущенной партии нефтепродуктов отбирают и проверяют в лабораториях на заводе. Делается это во всех регионах, где работает «Роснефть».