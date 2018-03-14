В Сети набирает популярность приложение, где подростки говорят о самоубийствах

В Сети обнаружили новую площадку, где подростки говорят о самоубийствах и насилии. Популярные соцсети блокируют пользователей за обсуждение подобных тем, потому «трудные дети» перебрались в мобильное приложение, где анонимно могут изложить свои мысли и чувства.
Владелец страницы остается анонимным, своим записям он может присвоить определенный статус («зол», «раздражен», «спокоен» и другие). Пока что приложение доступно только для владельцев гаджетов на iOS, однако разработчики работают над версией для Android. В описании на App Store говорится, что в программе «можно постить все что угодно, без оглядки на безумные правила соцсетей». Людям, испытывающим социальные и психологические проблемы, здесь гарантируют поддержку 24/7 и обещают помочь быть услышанным и найти единомышленников.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Рунет заполонила пропаганда суицида. Такая тенденция появилась после появления многочисленных «групп смерти». Как писала «Национальная служба новостей», согласно новому закону «О пропаганде суицида в интернете» администраторы подобных групп могут получить до шести лет тюрьмы.