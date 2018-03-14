Екатеринбургский художник встретит утро после выборов президента матерщинной провокацией

18:11 14 марта 2018 0

Слава ПТРК известен своими нестандартными акциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 19 марта екатеринбургский уличный художник Слава ПТРК вместе со своей командой опубликуют в Сети видеоролик с отчетом о прирученной к президентским выборам акции.

Как сообщили «URA.RU» участники мероприятия, сама акция состоялась в прошедшие выходные. Члены команды Славы ПТРК привезли в поле под Екатеринбургом порядка 50 пар мужчин и женщин. Видеокамеры с нескольких позиций, в том числе, с дрона, некоторое время снимали, как они танцуют в сугробах простой бальный танец. В какой-то момент, согласно сюжету ролика, пары остановились и разошлись. В конце камеры показывают, что они протоптали в сугробах во время танца фразу «[Матерщинный синоним выражения „Нам совершенно безразлично“], пляшем!».

В распоряжении редакции оказались скрины письма Славы ПТРК участникам акции, в котором он не только описывал сюжет будущего видеоролика, но и рассказывал о заложенном в нем смысле. «Проект будет привязан к выборам 18 марта, но будет посвящен не политике или какой-то конкретной личности. Скорее, это проект об оптимизме и о том, что надо жить своей жизнью и делать свое дело, а не забивать голову политикой и проблемами», — говорится в письме.

Свердловские общественники и политики неоднозначно отнеслись к акции Славы ПТРК. В частности, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Анатолий Гагарин назвал ее в разговоре с корреспондентом «URA.RU» попыткой «вызвать волну хайпа». «Искусство должно быть искусством. Нельзя смешивать его с политикой. В противном случае получаются далекие от искусства произведения, и мы видим суррогат и паразитирование на политических темах… Слава ПТРК — хороший художник. Но лучше ему заниматься своим творчеством… Все мы знаем, где сейчас находятся и что произошло с активистами арт-группы „Война“ и „Pussy Riot“», — отметил Гагарин.

Алиса Прудникова, в свою очередь, склонна называть акцию Славы ПТРК медиасобытием, а не «жестом современного художника»: «Всегда нужно проводить линию между политическим акционизмом и современными художественными практиками, не ставить между ними знак равенства. Художник может сколько угодно писать своих интерпретаций, он, скорее, будет находиться не в поле искусства, не жеста, выражения, а чего-то политического. Это всегда тонкая грань, игра. Всегда [в акционизме] что-то сделано более, а что-то менее талантливо».

Связаться со Славой ПТРК для получения дополнительных комментариев не удалось. Телефон, номер которого он раздавал участникам акции, отключен.