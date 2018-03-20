Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская сравнила своего бывшего мужа, актера и режиссера Армена Джигарханяна, с недавно скончавшимся артистом Олегом Табаковым. Женщина заметила, что последний всегда был намного успешнее ее экс-супруга.
Пианистка заявила, что Джигарханян всегда «завидовал черной завистью» успеху коллеги, пишет портал «Влад тайм» со ссылкой на страницу Цымбалюк-Романовской в Facebook. В посте бывшая жена народного артиста заявила, что таким поведением Джигарханян обрек себя на кончину в одиночестве и позоре.
Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ей стыдно из-за вторжения посторонних в ее личную жизнь. Женщина заявила, что ее брак стал достоянием общественности, которая много лжет, писала «Национальная служба новостей».
Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни, напоминает «URA.RU». Последние несколько месяцев он находился на лечении в больнице: у 82-летнего актера диагностировали воспаление легких и сепсис.