Выборы 2018 года войдут в историю, как одни из самых высокотехнологичных в мире

18:55 23 марта 2018 3

Россияне выбрали президента до 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы президента показали, что в России построена высокотехнологичная избирательная система, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Именно этим они запомнятся в истории. Благодаря нашим западным партнерам, которые внимательно следят за нашим голосованием, регулярно критикуют его, у нас построена одна из самых продвинутых выборных систем», — рассказал политолог «URA.RU». Подобного технического уровня нет ни в США, ни в Великобритании, ни во многих других странах Европы, отмечает эксперт.

Напомним, участки, на которых проголосовали 80% россиян, были оборудованы видеокамерами. На итоговых протоколах появились QR-коды, что позволило избежать подделки или переписывания протоколов. Кроме того, появилась возможность проголосовать по месту нахождения, не уезжая за открепительным удостоверением по месту регистрации.

Запомнятся выборы и кризисом ЛДПР и КПРФ. «Итоги выборов показали, что обе партии находятся на грани политической перезагрузки. Это касается в первую очередь их руководства. Если они не сделают выводов, то до 2021 года (тогда пройдут следующие парламентские выборы — прим. ред.) могут просто не дотянуть», — говорит Мухин.

Кроме того, выборы сняли вопросы об оппозиционности «Справедливой России», которая поддержала Владимира Путина. «Это делает ее перспективы весьма туманными. Она может влиться как в ЕР, так и в КПРФ. С учетом того, что партия поддержала Владимира Путина, более естественным видится ее поглощение «Единой Россией», — заключил эксперт.

18 марта в России прошли президентские выборы. Президент Владимир Путин набрал 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,8% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак — 1,7%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский — 1%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.