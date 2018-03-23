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23 марта 2018
18:55  23 марта 2018 3

Выборы 2018 года войдут в историю, как одни из самых высокотехнологичных в мире

ВЦИК. Москва, мониторы, вцик, выборы 2018, выборы2018, выборы президента рф, центризбирком, центральная избирательная комиссия, выборы президента российской федерации, 18 марта 2018, наблюдение, камеры на уик
Россияне выбрали президента до 2024 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Выборы президента показали, что в России построена высокотехнологичная избирательная система, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Именно этим они запомнятся в истории. Благодаря нашим западным партнерам, которые внимательно следят за нашим голосованием, регулярно критикуют его, у нас построена одна из самых продвинутых выборных систем», — рассказал политолог «URA.RU». Подобного технического уровня нет ни в США, ни в Великобритании, ни во многих других странах Европы, отмечает эксперт.

Напомним, участки, на которых проголосовали 80% россиян, были оборудованы видеокамерами. На итоговых протоколах появились QR-коды, что позволило избежать подделки или переписывания протоколов. Кроме того, появилась возможность проголосовать по месту нахождения, не уезжая за открепительным удостоверением по месту регистрации.

Запомнятся выборы и кризисом ЛДПР и КПРФ. «Итоги выборов показали, что обе партии находятся на грани политической перезагрузки. Это касается в первую очередь их руководства. Если они не сделают выводов, то до 2021 года (тогда пройдут следующие парламентские выборы — прим. ред.) могут просто не дотянуть», — говорит Мухин.

Кроме того, выборы сняли вопросы об оппозиционности «Справедливой России», которая поддержала Владимира Путина. «Это делает ее перспективы весьма туманными. Она может влиться как в ЕР, так и в КПРФ. С учетом того, что партия поддержала Владимира Путина, более естественным видится ее поглощение «Единой Россией», — заключил эксперт.

18 марта в России прошли президентские выборы. Президент Владимир Путин набрал 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,8% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак — 1,7%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский — 1%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Виктор Жуков
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