По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержан владелец здания

Следователи задержали гендиректора компании, которой принадлежал сгоревший кемеровский ТЦ «Зимняя вишня». Отмечается, что о проблеме с пожаробезопасностью она знала и ничего не предпринимала.
«Сегодня задержана генеральный директор ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», — цитирует РИА «Новости» официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
По данным следствия, Богданова регулярно получала от подчиненных уведомления о проблемах с пожаробезопасностью, но никаких мер к устранению недостатков не предпринимала, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ближайшее время следователи планируют предъявить задержанной обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ранее заявлялось, что основными подозреваемыми по делу могут стать местные чиновники, допустившие эксплуатацию комплекса, напоминает «Национальная служба новостей».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибло 64 человека, 41 из них дети. Всю неделю в стране идет обсуждение трагедии, проводятся траурные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.