{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 71,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
09:39  30 марта 2018 1

По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержан владелец здания

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Руководитель компании-собственника знала о проблемах с пожаробезопасностьюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Следователи задержали гендиректора компании, которой принадлежал сгоревший кемеровский ТЦ «Зимняя вишня». Отмечается, что о проблеме с пожаробезопасностью она знала и ничего не предпринимала.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», — цитирует РИА «Новости» официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По данным следствия, Богданова регулярно получала от подчиненных уведомления о проблемах с пожаробезопасностью, но никаких мер к устранению недостатков не предпринимала, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ближайшее время следователи планируют предъявить задержанной обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ранее заявлялось, что основными подозреваемыми по делу могут стать местные чиновники, допустившие эксплуатацию комплекса, напоминает «Национальная служба новостей».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибло 64 человека, 41 из них дети. Всю неделю в стране идет обсуждение трагедии, проводятся траурные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров