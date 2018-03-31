19:27 31 марта 2018 0

Пожарные спасли из огня 15 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В жилой высотке на Ленинградском шоссе в Москве загорелась квартира, расположенная на 29-м этаже. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Дом, в котором случилось возгорание, располагается поблизости от станции метро «Речной вокзал» и Северного речного вокзала Москвы, передает телеканал 360. Площадь пожара устанавливается. По данным НТВ, из задымленных помещений пожарные спасли 15 человек. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Видео: телеканал 360