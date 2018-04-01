07:22 01 апреля 2018 0

Женщину выручили спасатели — они выбили дверь и втянули ее в квартиру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожилая женщина выпала из окна в Москве, но зацепилась одеждой за карниз и повисла вниз головой. Пенсионерку удалось спасти — ее выручили прибывшие на место спасатели.

Инцидент произошел накануне, 31 марта, на Проспекте Вернадского. Судя по кадрам, квартира женщины находилась на шестом этаже. 81-летняя москвичка провисела так какое-то время, пока ей на помощь не пришли спасатели, сообщает телеканал 360.

Они выбили запертую дверь в квартиру и втянули пенсионерку обратно. О том, почему женщина оказалась за окном, неизвестно.