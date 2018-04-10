Белорусские свиньи попали под запрет в России

04:23 10 апреля 2018 0

В Россию запретили ввоз белорусской свинины из-за африканской чумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россельхознадзор с 10 апреля временно ограничит поставки живых свиней и свинины из Белоруссии. Основной причиной запрета является выявление африканской чумы свиней.

В российском ведомстве также подчеркнули, что 5 марта они посылали письмо с требованием уточнить эпизоотическое состояние на территории страны, но так и не получили ответа от национальной ветеринарной службы. Белорусские коллеги, в свою очередь, отметили, что вспышек заболевания на территории республики не зафиксировано.

«Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение Россельхознадзора.

Напомним, Россия пригрозила ввести временные ограничения на импорт картофеля из Белоруссии после того, как обнаружил в партии продукции из этой стары египетский картофель.