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12 апреля 2018
15:44  12 апреля 2018 4

Подростки сняли на камеру издевательства над инвалидом

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионеры, старики, тоска, печаль, грустные старики, трость в руке
Полиция уже нашла хулигановФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кирово-Чепецке хулиганы записали на видео, как они избивают инвалида с тростью. Судя по голосам, снимала их подруга для куража.

На кадрах двое подростков пристают к беспомощному человеку на улице, явно провоцируя его на конфликт. В какой-то момент они начинают требовать у него денег, а потом брызгают в лицо газовым баллончиком. Пока мужчина зажимает глаза, его избивают, после чего хулиганы уходят, довольные собой, сообщает телеканал 360.

Мотивы нападения в ролике не поясняются. Однако, судя по всему, молодые люди не видят необходимости что-либо скрывать от камеры — их лица попадают в объектив. В дальнейшем видео было выложено в Сеть.

Представители правоохранительных органов уже отреагировали на хулиганскую выходку подростков. Как сообщил РИА «Новости» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Кировской области Сергей Баранцев, личности злоумышленников уже установлены: «Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили «героев». Сейчас по факту избиения мужчины проводится проверка, устанавливается личность потерпевшего, добавил он.

Игорь Чукреев
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