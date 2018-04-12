Подростки сняли на камеру издевательства над инвалидом

В Кирово-Чепецке хулиганы записали на видео, как они избивают инвалида с тростью. Судя по голосам, снимала их подруга для куража.
На кадрах двое подростков пристают к беспомощному человеку на улице, явно провоцируя его на конфликт. В какой-то момент они начинают требовать у него денег, а потом брызгают в лицо газовым баллончиком. Пока мужчина зажимает глаза, его избивают, после чего хулиганы уходят, довольные собой, сообщает телеканал 360.
Мотивы нападения в ролике не поясняются. Однако, судя по всему, молодые люди не видят необходимости что-либо скрывать от камеры — их лица попадают в объектив. В дальнейшем видео было выложено в Сеть.
Представители правоохранительных органов уже отреагировали на хулиганскую выходку подростков. Как сообщил РИА «Новости» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Кировской области Сергей Баранцев, личности злоумышленников уже установлены: «Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили «героев». Сейчас по факту избиения мужчины проводится проверка, устанавливается личность потерпевшего, добавил он.