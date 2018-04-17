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17 апреля 2018
20:18  17 апреля 2018 8

Медведев пообещал спасти попавшие под санкции компании

ИННОПРОМ-2015: проход Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Премьер решил позаботиться о российском хайтекеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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«Правильные ростки» российской экономики не должны ощутить негативный эффект американских санкций, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения для ведущих компаний РФ, которые налагает на них новый санкционный пакет США, должны превратиться в стимулы развития.

«Мы не должны позволить, чтобы правильные ростки нашей экономики попадали под негативный эффект санкций. Я имею в виду ограничительный пакет, который был недавно установлен Соединёнными Штатами», — цитирует главу правительства RT. По мнению премьера, Америка использует «нелегитимные способы решения политических задач с помощью экономических методов».

Ранее российские власти пообещали ответить США пакетом контрмер. Кроме того, ответные экономические санкции предлагается расширить и на Великобританию, сообщает «Национальная служба новостей».

Владимир Васин
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