Медведев пообещал спасти попавшие под санкции компании

20:18 17 апреля 2018 8

Премьер решил позаботиться о российском хайтеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Правильные ростки» российской экономики не должны ощутить негативный эффект американских санкций, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения для ведущих компаний РФ, которые налагает на них новый санкционный пакет США, должны превратиться в стимулы развития.

«Мы не должны позволить, чтобы правильные ростки нашей экономики попадали под негативный эффект санкций. Я имею в виду ограничительный пакет, который был недавно установлен Соединёнными Штатами», — цитирует главу правительства RT. По мнению премьера, Америка использует «нелегитимные способы решения политических задач с помощью экономических методов».

Ранее российские власти пообещали ответить США пакетом контрмер. Кроме того, ответные экономические санкции предлагается расширить и на Великобританию, сообщает «Национальная служба новостей».