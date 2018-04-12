Российские регионы могут лишиться 30% налоговых сборов из-за санкций

12:10 12 апреля 2018 3

Последствия новых санкций пока не просчитаны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российские регионы рискуют остаться без поступлений от налога на прибыль, которые выплачивают промышленники. Это связано с тем, что многие компании попали в новый санкционный список Минфина США. В большинстве субъектов РФ данный вид налога формирует более 30% доходов региона, большая доля приходится только на НДФЛ.

О возможном истощении региональных бюджетов говорят не только финансовые аналитики, но и чиновники. В частности, министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын заявил «Ведомостям», что риски от санкций вполне реальны, однако спрогнозировать ситуацию пока невозможно. Кроме того, пока неясно, какие именно регионы могут пострадать сильнее всего, поскольку данные об отчислениях компаний относятся к налоговой тайне. По мнению аналитика АКРА Андрея Пискунова, долгосрочные риски существуют в регионах, где существенная часть собранных налогов зависит от финансовых показателей компаний Олега Дерипаски — En+, «Русала», «Русских машин», ГАЗа и агрохолдинга «Кубань».



Собеседники «Ведомостей» напоминают, что в прошлом году укрепление рубля стало главным фактором роста поступлений от налога на прибыль компаний из большинства секторов экономики. Поступления налоговых выплат в 2017 году выросли на 10,9% (более 240 млрд руб.), а наибольший вклад внесли компании из сфер торговли, недвижимости, электроэнергетики и металлургии. По мнению экспертов, многое будет зависеть от того, насколько активно правительство РФ будет оказывать поддержку компаниям, оказавшимся в черном списке Минфина США. О разрабатываемых инициативах по данному направлению уже заявили глава кабмина Дмитрий Медведев и министр финансов РФ Антон Силуанов.



Напомним, что 6 апреля Минфин США расширил антироссийские санкции. В списке оказались более 20 бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 12 российских компаний. Среди фигурантов списка — «Русал» Олега Дерипаски. Сразу после введения ограничений акции крупнейшего производителя алюминия в мире обрушились на 45%.