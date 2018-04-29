Умер режиссер фильма «Вокруг света за 80 дней»

02:53 29 апреля 2018 0

Майкл Андерсон (крайний слева) скончался на 99-м году жизни ФОТО: Wikipedia

В канадском городе Ванкувер скончался британский режиссер Майкл Андерсон — автор фильма «Вокруг света за 80 дней», удостоенный пяти премий «Оскар». Легендарный кинематографист ушел из жизни в возрасте 98 лет.

Как сообщает Nation News, Андерсон умер 25 апреля в своем доме. Помимо фильма, снятого по книге французского писателя Жюля Верна, британский режиссер вошел в историю мирового кинематографа как автор фильма «Бегство Логана». В 1976 году картина также была удостоена «Оскара» за лучшие спецэффекты.

В 1991 году британский режиссер выпустил двухсерийный фильм «Молодая Екатерина» о юности будущей императрицы России Екатерины II. Главную героиню в нем сыграла Джулия Ормонд, роль императрицы Елизаветы Петровны досталась Ванессе Редгрейв.