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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:55  29 апреля 2018 0

Выходец из ФСИН ввел в вузе тюремные порядки. «Полторы тысячи стояло в строю, и ни один рот не открывал». ВИДЕО

Автомобильное училище. Челябинск., спальная, казарма, кровать
В комнатах оставят только кровати и тумбыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общежитие промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института УГТУ в городе Ухта Республики Коми превратят в казарму. Об этом на встрече со студентами заявил директор института, бывший сотрудник ФСИН Василий Завьялов. Запись жесткого разговора попала в соцсеть.

Завьялов заявил, что после недавнего возгорания в общежитии был подписан приказ о переводе общежития на казарменный тип. К 5 мая в комнатах останутся лишь кровати и тумбочки. Холодильники, компьютеры и другие электроприборы использовать запрещается — будет отдельная комната для «самоподготовки» и «приема пищи», пишет «Русская планета».

Объясняя новые порядки, Васильев заявил, что раньше работал в российской системе исполнения наказаний. «У меня полторы тысячи стояло в строю осужденных, и ни один рот не открывал», — сказал он. «А как диплом писать?» — спросил студент. «Молча! Скрипя ушами!» — крикнул бывший надзиратель.

В УГТУ с 2013 года на базе специальности «Защита в чрезвычайных обстоятельствах» было создано кадетское подразделение МЧС России. Сейчас оно преобразуется в Инженерно-кадетский батальон, который, по словам Завьялова, будет готовить «кадетское направление МЧС РФ, кадетское направление МВД РФ, кадетское направление УФСИН РФ, кадетское направление с казачьим компонентом».

Семен Гринберг
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