09:55 29 апреля 2018 0

В комнатах оставят только кровати и тумбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общежитие промышленно-экономического лесного колледжа Индустриального института УГТУ в городе Ухта Республики Коми превратят в казарму. Об этом на встрече со студентами заявил директор института, бывший сотрудник ФСИН Василий Завьялов. Запись жесткого разговора попала в соцсеть.

Завьялов заявил, что после недавнего возгорания в общежитии был подписан приказ о переводе общежития на казарменный тип. К 5 мая в комнатах останутся лишь кровати и тумбочки. Холодильники, компьютеры и другие электроприборы использовать запрещается — будет отдельная комната для «самоподготовки» и «приема пищи», пишет «Русская планета».

Объясняя новые порядки, Васильев заявил, что раньше работал в российской системе исполнения наказаний. «У меня полторы тысячи стояло в строю осужденных, и ни один рот не открывал», — сказал он. «А как диплом писать?» — спросил студент. «Молча! Скрипя ушами!» — крикнул бывший надзиратель.

В УГТУ с 2013 года на базе специальности «Защита в чрезвычайных обстоятельствах» было создано кадетское подразделение МЧС России. Сейчас оно преобразуется в Инженерно-кадетский батальон, который, по словам Завьялова, будет готовить «кадетское направление МЧС РФ, кадетское направление МВД РФ, кадетское направление УФСИН РФ, кадетское направление с казачьим компонентом».