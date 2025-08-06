Из Пулково 20 самолетов улетели без багажа из-за сбоя в системе

Около 20 рейсов из аэропорта Пулково отправились без части багажа пассажиров из-за технического сбоя в работе багажной системы. Информацию об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Санкт-Петербурга.
«Сегодня в период с 11:00 до 13:00 был зафиксирован технический сбой в управлении багажной системы. Некоторые пассажиры могут столкнуться с неприбытием багажа в аэропорты назначения», — говорится в сообщении представителей Пулково в telegram-канале. Проблема затронула около 20 рейсов, на которых часть багажа пассажиров не была своевременно погружена на борт.
По данным аэропорта, представители службы багажного отделения находятся на связи с авиакомпаниями и занимаются организацией срочной отправки оставшегося багажа. В компании подчеркнули, что меры по перевозке вещей будут реализованы в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.
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