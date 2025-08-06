Малайзийский король приехал в Кремль на встречу с Путиным. Видео

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Путин и султан Ибрагим встретились в Кремле
Путин и султан Ибрагим встретились в Кремле Фото:

В Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным приехал король Малайзии султан Ибрагим. Сейчас проходит церемония официального приема иностранного политика, сообщил корреспондент URA.RU.

«Церемония официальной встречи короля Малайзии проходит в Кремле», — передает корреспондент агентства. Отмечается, что султан Ибрагим стал первым монархом Малайзии, прибывшим в РФ с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году. Малазийский лидер прибыл в Россию по приглашению Путина. 

Сегодня президент РФ провел в Кремле переговоры со спецпосланником американского главы Стивом Уиткоффом. Встреча завершилась недавно, стороны обсуждали политические вопросы около трех часов

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В Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным приехал король Малайзии султан Ибрагим. Сейчас проходит церемония официального приема иностранного политика, сообщил корреспондент URA.RU. «Церемония официальной встречи короля Малайзии проходит в Кремле», — передает корреспондент агентства. Отмечается, что султан Ибрагим стал первым монархом Малайзии, прибывшим в РФ с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году. Малазийский лидер прибыл в Россию по приглашению Путина.  Сегодня президент РФ провел в Кремле переговоры со спецпосланником американского главы Стивом Уиткоффом. Встреча завершилась недавно, стороны обсуждали политические вопросы около трех часов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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