В Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным приехал король Малайзии султан Ибрагим. Сейчас проходит церемония официального приема иностранного политика, сообщил корреспондент URA.RU.
«Церемония официальной встречи короля Малайзии проходит в Кремле», — передает корреспондент агентства. Отмечается, что султан Ибрагим стал первым монархом Малайзии, прибывшим в РФ с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году. Малазийский лидер прибыл в Россию по приглашению Путина.
Сегодня президент РФ провел в Кремле переговоры со спецпосланником американского главы Стивом Уиткоффом. Встреча завершилась недавно, стороны обсуждали политические вопросы около трех часов.
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