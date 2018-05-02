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02 мая 2018
16:55  02 мая 2018 0

Активисты из США требуют защитить траурную акцию в Одессе от нацистов

Майдан. Киев. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия, дым, майдан, боец, коктейль молотова, война, огонь
В одесском Доме профсоюзов погибли 48 человекФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Американские правозащитники потребовали от властей Украины обеспечить безопасность участников памятной акции, посвященной четвертой годовщине массовой гибели людей в одесском Доме профсоюзов. В письме, направленном в Киев и Госдепартамент США, представители Объединенной национальная антивоенная коалиции (UNAC) открыто говорят о возможных провокациях со стороны украинских неонацистов.

«Одессе 2 мая будет проведена мемориальная служба, чтобы почтить память десятков активистов, выступавших за демократию. Они были жестоко убиты в этот день четыре года назад в Доме профсоюзов», — цитирует текст обращения информагентство ТАСС. Представители UNAC в своем письме называют погибших «активистами, погибшими за демократию».

В обращении UNAC также указывается, что участники памятных мероприятий часто подвергаются преследованиям со стороны группировок правого толка. Одно из таких объединений 26 апреля заявило о намерении провести 2 мая свою акцию в Одессе, а ее представители, по оценке UNAC, выражают взгляды, схожие с позициями, которых придерживались нацисты в годы Второй мировой войны.

Напомним, что 2 мая 2014 года участники «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и «Обороны Майдана» напали на Куликовом поле в Одессе на участников акции, посвященной федерализации Украины и закреплению за русским языком статуса государственного. Спасаясь от нападения, активисты укрылись в Доме профсоюзов, который был окружен неоцинастами и сожжен. В результате трагедии погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Официальные власти Украины признали зачинщиками беспорядков только пророссийских активистов. Акции памяти проходят в 22 городах 13 стран мира, в том числе — в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Будапеште и Риме.

Сергей Макеев
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