Югорчанин, подстреливший егеря в Зауралье во время охоты, пойдет под суд

Охотник стрелял по животным, но попал в егеря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области перед судом предстанет 33-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью зауральского егеря, которого случайно подстрелил на охоте.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. «В нарушение действующих правил охоты на территории Притобольного района мужчина произвел из ружья два выстрела по движущимся животным», — сообщили «URA.RU» в прокуратуре Курганской области. Попасть в животных югорчанин не смог, однако картечью был ранен местный егерь.

Уголовное дело возбуждалось полицией по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). Охотник полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме того, он оказал материальную помощь семье подстреленного егеря, размер которой не уточняется. Судьбу мужчины будет решать Притобольный районный суд.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюменской области бизнесмен, убивший егеря, был оштрафован на 100 тыс. рублей. Смягчающими обстоятельствами при вынесении решения суд посчитал оказание подсудимым первой помощи потерпевшему, возмещение имущественного и морального ущерба.