В Кремле поручили «по-человечески» решить проблему семьи девочки, написавшей Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с семьей девочки, попросившей помощи у главы государства Владимира Путина, нужно разобраться «по-человечески». Сейчас проверкой данной ситуации занимаются псковские власти. Речь идет о школьнице, которую, по сообщениям СМИ, затравили в родной деревне после письма Путину.
«Здесь нужно просто по-человечески разобраться», — цитирует «РИА Новости» представителя Кремля. Дмитрий Песков также добавил, что московские власти пока ничем не могут помочь в данном вопросе. «Мы здесь, из Москвы, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь», — добавил Песков.
В конце 2018 года школьница из деревни Томсино Псковской области обратилась к президенту РФ с просьбой подарить ее маме мини-трактор. По словам девочки, ее мама занимается приусадебным участком, но не может вручную возделывать огород. Впоследствии из-за обращения к президенту у семьи испортились отношения с другими жителями деревни, которые обвинили ребенка в мошенничестве, напоминает RNS. В публикации на портале «Медуза» появилась информация, будто семья девочки, написавшей письмо Путину, получает угрозы от односельчан. Однако в региональном СКР заявили, что данная информация является фейком. Издание также сообщало, что девочку травят сверстники, которые осуждают ее за письмо президенту.