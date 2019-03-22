Причины взрыва на химзаводе в Китае пока неизвестны Фото: wikipedia.org

В Китае прогремел взрыв на химзаводе. В результате ЧП погибли 44 человека, еще 640 пострадавших были доставлены в больницы.

«В результате взрыва на химзаводе число жертв увеличилось до 44 человек, еще 32 находятся в тяжелом состоянии, 58 человек ранены», — приводит агентство Nation News слова Яньчэн Цао Лубао, мэра китайского города, где произошло ЧП.

По данным китайских СМИ, после ЧП улицы были буквально завалены трупами людей. Взрыв на химзаводе «Тяньцзяи» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн оказался настолько сильным, что вызвало землетрясение магнитудой 2,2.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования родственникам погибших при взрыве на заводе. Выражают слова скорби. Соболезнования выражают и российский пользователи Twitter.