21 марта 2019

Более 40 человек погибли при взрыве на химзаводе в Китае. «Улицы были усыпаны трупами». ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 08:40
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Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Причины взрыва на химзаводе в Китае пока неизвестныФото: wikipedia.org

В Китае прогремел взрыв на химзаводе. В результате ЧП погибли 44 человека, еще 640 пострадавших были доставлены в больницы.

«В результате взрыва на химзаводе число жертв увеличилось до 44 человек, еще 32 находятся в тяжелом состоянии, 58 человек ранены», — приводит агентство Nation News слова Яньчэн Цао Лубао, мэра китайского города, где произошло ЧП.

По данным китайских СМИ, после ЧП улицы были буквально завалены трупами людей. Взрыв на химзаводе «Тяньцзяи» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн оказался настолько сильным, что вызвало землетрясение магнитудой 2,2.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования родственникам погибших при взрыве на заводе. Выражают слова скорби. Соболезнования выражают и российский пользователи Twitter.

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