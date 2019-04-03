Голикова: маткапитал будут выплачивать за первенца

Правительство собирается выплачивать маткапитал за рождение первого ребенка в семье Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В правительстве обсуждается идея выплачивать семьям материнский капитал за первого ребенка. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, таким образом власти намерены стимулировать рождаемость в стране.

«Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются», — отметила Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», добавив, что такие меры потребуют «значительных средств» из бюджета. Голикова признала, что правительству придется предпринимать дополнительные усилия, чтобы мотивировать семьи к рождению детей. Она напомнила, что сейчас власти выплачивают адресные и однократные выплаты на первого ребенка, а также выдают материнский капитал на второго и последующих детей. По словам вице-премьера, сейчас перед правительством стоит такая важная задача, как «необходимость обеспечения сохранения нации».

О ежемесячных выплатах на первого ребенка лидер России Владимир Путин объявил осенью 2017 года. Выплаты положены семьям, которые родят или усыновят первого ребенка после 1 января 2018 года. Согласно законопроекту, деньги будут начисляться, пока малышу не исполнится полтора года. Также закон продлевает право на получение денег за второго и третьего ребенка до 31 декабря 2021 года.