Путин продлил программу материнского капитала

Путин позаботился о молодых семьях
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.
Текст находится на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу 1 января 2018 года.
Ранее Госдума приняла закон о ежемесячных выплатах семьям, в которых родился первый ребенок. Согласно законопроекту, деньги будут начисляться, пока малышу не исполнится полтора года. Также закон продлевает право на получение денег за второго и третьего ребенка.