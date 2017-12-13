Госдума в первом чтении приняла закон о выплатах за первого ребенка

15:29 13 декабря 2017 0

Деньги получат родители первенцев, которые родятся после Нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении закон о ежемесячных выплатах семьям, в которых родился первый ребенок. Второе чтение состоится через неделю.

«Интерфакс» сообщает, что решение было принято единогласно. Данная инициатива исходила от президента России Владимира Путина. Выплаты будут положены семьям, которые родят первого ребенка или усыновят первого ребенка после 1 января 2018 года. Согласно законопроекту, деньги будут начисляться, пока малышу не исполнится полтора года. Также закон продлевает право на получение денег за второго и третьего ребенка до 31 декабря 2021 года.

Глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, что его ведомство вместе с министерством финансов разрабатывает схему доведения средств до регионов и Пенсионного фонда до конца 2017 года. Он добавил, что на первых детей в российских семьях в 2018 году будет выделено 21,4 млрд рублей, а в 2019 — 55,1 млрд рублей. Ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка будут осуществляться из средств материнского капитала.

Как уточняет «Федеральное агенство новостей», размер выплат будет равен среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года. Люди, чей средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза, получат адресную помощь. За выплату на первого ребенка будут нести ответственность органы социальной защиты, а за второго — Пенсионный фонд, уточняет «Русская планета». В 2018 году размер выплат в среднем составит 10,5 тысяч рублей, напоминает портал «Утро.ру».