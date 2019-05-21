Замглавы ведомства, распоряжающегося казной, обвинили в хищении 3 млрд рублей

Заместителя главы Росрезерва (ведомство занимается запасом материальных ценностей и составляет имущество казны РФ — прим. ред.) Александра Кирюхина обвинили в хищении трех миллиардов рублей. Его подозревают в организации мошеннической схемы.
Помимо чиновника, Следственный комитет России предъявил обвинения четырем сотрудникам Росрезерва, сообщает
В настоящее время Следственный комитет продолжает оперативные действия. Следователи узнают все обстоятельства дела и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к преступлению.