21 мая 2019

Замглавы ведомства, распоряжающегося казной, обвинили в хищении 3 млрд рублей

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 17:25
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Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, следственный комитет, ленинский районный суд, ск рф
Следственный комитет предъявил обвинения Александру Кирюхину и его коллегамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителя главы Росрезерва (ведомство занимается запасом материальных ценностей и составляет имущество казны РФ — прим. ред.) Александра Кирюхина обвинили в хищении трех миллиардов рублей. Его подозревают в организации мошеннической схемы.

Помимо чиновника, Следственный комитет России предъявил обвинения четырем сотрудникам Росрезерва, сообщает Life. По данным следствия, в 2014 году ведомство заключило контракт с компанией «Тверьнефтепродукт» для восстановления качества топлива, которое хранилось на комбинатах Росрезерва. Следователи считают, что обвиняемые знали, что работы не позволят улучшить качество топлива, но это не помешало ведомству оплатить фиктивные работы на сумму 3,2 миллиарда рублей за счет федерального бюджета.

В настоящее время Следственный комитет продолжает оперативные действия. Следователи узнают все обстоятельства дела и устанавливают лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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