Путин продлил «дачную амнистию»

Президент России Владимир Путин продлил так называемую «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон за подписью российского лидера опубликован на портале правовой информации.
Документ, как отмечается, направлен на вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора. Изначально, на этапе обсуждения, предлагалось продлить «амнистию» до 2022 года, но позже срок был сокращен на год. Этого властям показалось достаточным, чтобы люди успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.
Упрощенный порядок прекратил действовать с марта 2019 года. С того момента началом перед началом строительства жилого или садового дома необходимо было уведомить местные власти. Начать работы можно было только после утверждения параметров стройки. О завершении строительства также нужно было сообщить властям.