Медведев распорядился выделить деньги «Первому каналу»

Премьер-министр Медведев решил предоставить субсидии «Первому каналу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила выделения субсидий из федерального бюджета «Первому каналу». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Из федерального бюджета АО „Первому каналу“ предоставлены субсидии на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта», — говорится в постановлении федерального кабмина. Каналу, в частности, будут выделены средства на создание телепередач, покупку авторских прав, организацию прямых эфиров, оплату услуг связи и на погашение кредитов.

Источник на «Первом канале» сообщил «URA.RU», что конкретные суммы, которые канал получит из федерального бюджета, можно будет увидеть позднее в системе СПАРК и официальной отчетности телекомпании. «Ничего удивительного тут нет. Выделение каналу государственного финансирования — это обычная практика. Единственным существенным источником наших доходов является продажа рекламы, а затраты с каждым годом все возрастают, так как технологии не стоят на месте», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что чистый убыток «Первого канала» за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель среди российских федеральных телеканалов. По сравнению с 2017 годом чистый убыток канала вырос сразу в четыре раза.

В ноябре 2018 года аудиторы, проводившие оценку экономики «Первого канала», выяснили, что для продолжения вещания российским властям придется ежегодно выделять каналу не менее 6,5 миллиарда рублей до 2021 года. Позже стало известно, что Министерство финансов РФ готово выделить каналу 2,5 миллиарда рублей.