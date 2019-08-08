Бывший президент Киргизии сдался властям лишь после того, как в больницу попали более 50 человек Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

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Главные новости к этому часу:

В Москве начался судебный процесс между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и Федеральной антимонопольной службой. От него зависит, вернется ли бывший глава региона на родину. За показательным делом следят все губернаторы страны — и финал разбирательств практически предрешен.

Этой ночью в Киргизии спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Во время операции пострадали десятки человек, а экс-глава Киргизии лично отстреливался от военных. Сегодня Атамбаев все же сдался властям — и ему уже посоветовали не надеяться на справедливый суд. Разбираемся, с чего начался конфликт в Бишкеке и примет ли Москва политика в случае бегства.

Теперь официально: в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге храма не будет. Спонсоры строительства расторгли договор аренды земли. О новом месте для Собора святой Екатерины станет известно осенью — площадку выберут горожане.

В воинской части под Архангельском произошел взрыв. На данный момент известно о двух погибших. После ЧП в Северодвинске, находящемся в 30 км от эпицентра, зафиксировали скачок уровня радиации, но в Минобороны это опровергают.

ФСИН признала издевательства над заключенными в петербургском СИЗО «Кресты-2». Администрация изолятора отправляла неугодных заключенных в камеры авторитетов «для перевоспитания» — там арестантов били и насиловали.

На Ямале уволили фельдшера, раскритиковавшего в соцсетях свою больницу. После публикации видео мужчину попросили покинуть должность, однако главврач называет совершенно другую причину.