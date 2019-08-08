Фельдшера Александра Тяпкина, который работает в поселке Газ-Сале (ЯНАО), попросили уволиться после публикации его видео с критикой прилегающей территории больницы. Об этом «URA.RU» сообщил сам мужчина.
«Злободневный обзор» фельдшер опубликовал у себя на личной странице в соцсети «ВКонтакте» 7 августа. В ролике он рассказывает о проблемах сельской больницы. По его словам, из-за того, что прилегающая территория отсыпана песком, после дождей пациенты вынуждены идти через грязевую преграду, так как других путей обхода нет. «Я с завтрашнего дня увольняюсь добровольно-принудительно. Я на период отпуска, на замену сюда приезжал работать каждое лето с Тюмени, там учусь. Мне оставалось доработать до 31 августа», — сообщил агентству Тяпкин.
На следующий день сотрудника попросил уволиться главный врач Тазовской ЦРБ и депутат районной думы Эльдар Фараджев. По словам Тяпкина, руководство больницы аргументировало свое решение фотографией, на которой мужчина якобы употребляет запрещенные вещества. Тяпкин пояснил агентству, что это было спортивное питание, и он таким образом высмеял стереотипы о нем.
Связаться с Фараджевым не удалось. По известным редакции номерам никто не ответил.