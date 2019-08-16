«Дочкам» «Газпрома» пообещали проблемы из-за «НОВАТЭКа»

Падение показателя EDITDA повлияет на работу всех дочерних структур «Газпрома» Фото: media.gazprom-neft.ru.

Дочерние структуры «Газпрома» могут пострадать из-за снижения показателей прибыли головной компании, которое предсказали аналитики агентства Fitch. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил экономист и политолог Никита Масленников.

По прогнозам рейтингового агентства Fitch, EBITDA (показатель, равный объему прибыли до вычета расходов, прим. ред) «Газпрома» в 2019 году упадет примерно на 20%: с 44 млрд долларов до 35,2 млрд долларов, передает RNS . Обвал специалисты связывают с низкими ценами на газ, которые падают из-за избытка сжиженного природного газа (СПГ). Крупнейшим в России производителем СПГ является «НОВАТЭК».

По словам экономиста Масленникова, сейчас «Газпром» находится под мощным давлением. «Можно сколько угодно наращивать поставки, но вы получаете за них несколько меньшую прибыль, ведь если вы поднимете цену, потребитель (клиент) может уйти на рынок СПГ», — уточнил эксперт. Масленников подметил, что падение показателя EDITDA повлияет на работу всех дочерних структур «Газпрома». «Как и всегда в таких ситуациях падение финансового показателя головной компании сказывается на „дочках“. Но я не думаю, что это будет критично. У „Газпрома“ на случай длительной рецессии есть подушка безопасности. Немного сократится инвестиционная программа», — отметил экономист.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Газпрома» не удалось. В компанию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Корпорация владеет множеством дочерних предприятий на Ямале, в ХМАО-Югре и в Тюменской области. В регионах тюменской «матрешки» работают, например, филиалы «Газпром добыча Надым», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром геологоразведка» с базой в Тюмени.