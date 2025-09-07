Неделя бабьего лета: прогноз синоптика для Москвы и Петербурга с 8 сентября

Жителям Москвы и Петербурга предстоит неделя с комфортной погодой, без существенных осадков и резких перепадов температуры. Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал URA.RU, чего ждать от погоды с понедельника по пятницу 8-12 сентября.
Погода в Санкт-Петербурге
По словам синоптика, в начале недели в Северной столице установится преимущественно солнечная погода. 8 сентября ожидается малооблачно, без осадков. «Ночью температура опустится до +12…+14 градусов, местами в окрестностях до +9, а днем воздух прогреется до +23…+25. Ветер слабый, юго-восточный и восточный», — пояснил Ильин.
9 сентября сохранится переменная облачность, дождей синоптик не предвидит. «Температурный режим останется комфортным: ночью +12…+14, днем +23…+25. Атмосферное давление существенных изменений не принесет, значит, погода будет стабильной», — отметил эксперт.
В последующие дни до конца недели существенных осадков в Петербурге также не ожидается. Днем температура будет колебаться около +22…+25 градусов, а ночные значения останутся прохладными, до +9…+14. Ветер преимущественно слабый, смены направления незначительные.
Погода в Москве и Московской области
Синоптик прогнозирует для Москвы и области сухую и комфортную погоду на всю неделю.
- Понедельник, 8 сентября. Переменная облачность, без осадков. В Москве ночью +9…+11 градусов (в центре до +13…+15 градусов), по области +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов в столице и до +25° в области. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.
- Вторник, 9 сентября. Условия останутся схожими: переменная облачность, без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов в Москве, днем +22…+24°, по области +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, 3–8 м/с.
- Среда, 10 сентября. Переменная облачность, без дождей. Ночью +8…+10 градусов (в центре +11…+13 градусов), днем +20…+22 градусов. По области +5…+10 градусов ночью, +18…+23 градусов днем. Ветер восточный, 3–8 м/с.
- Четверг, 11 сентября. Днем и ночью сохраняется переменная облачность, осадков не будет. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, 2–7 м/с.
- Пятница, 12 сентября. Ночь — переменная облачность, без осадков, +8…+13 градусов. Днем облачно с прояснениями, без дождей, температура +18…+23 градусов, ветер южный, 2–7 м/с.
Ильин подчеркнул, что неделя будет спокойной, без резких скачков температуры и атмосферных аномалий. «Комфортная погода продержится всю неделю, что особенно приятно для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Атмосферное давление будет стабильным, а дождей почти не предвидится», — добавил эксперт.
Таким образом, москвичам и петербуржцам стоит готовиться к сухой и теплой неделе: комфортные дневные температуры и умеренно прохладные ночи создадут оптимальные условия для прогулок, поездок на природу и уличных активностей.
